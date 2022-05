Eindhoven Box Cup is terug van weggeweest: veel internationale toppers tijdens toernooi met Pinksteren

Complete Nederlandse selectie

De Eindhoven Box Cup is het enige toernooi in Nederland van de International Boxing Association. De IBA houdt wedstrijden in het amateurboksen (Olympische stijl). De eerste editie was in 2016. Niet alleen de toppers staan in de schijnwerpers in Eindhoven, er is ook volop aandacht voor boksen als breedtesport. De Nederlandse boksbond telt inmiddels ruim 120 erkende bokscentra.