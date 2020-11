Eindhoven: commerciële coronatest overbodig door XL-locatie

Locoburgemeester Renate Richters van Eindhoven heeft dat dinsdagavond in de gemeenteraad gezegd op vragen over zowel de commerciële teststraten als de XL-testlocatie waarvan nog steeds onduidelijk is wanneer die opengaat.

Besmettingshaarden uit zicht

,,De GGD herkent helaas de praktijken waarbij commerciële initiatieven zich niet aan de richtlijnen houden’’, aldus Richters. Ze noemde het gebruik van twijfelachtige tests en positieve uitslagen die niet altijd worden doorgegeven waardoor er landelijk een vertroebeld beeld ontstaat over het aantal besmettingen. Ze voegde er nog aan toe dat de GGD geen volledig bron- en contactonderzoek kan doen als uitslagen niet worden gedeeld. ,,We hebben daarom geen goed zicht op besmettingshaarden.’’

De wethouder vertelde dat de GGD en gemeente de Inspectie Gezondheidszorg waarschuwen over de zogenoemde cowboys. ,,Op het moment dat een initiatief bekend is dat zich niet houdt aan de richtlijnen maken we daar uiteraard melding van bij de inspectie om te gaan controleren.’’

Testcapaciteit genoeg

Richters benadrukte dat de testcapaciteit in de regio op dit moment groot en genoeg is. Ze hoopt dat inwoners kiezen voor testen bij de GGD. ,,Als mensen een test aanvragen kunnen ze over het algemeen dezelfde dag terecht en hebben ze binnen een dag de uitslag.’’

De testcapaciteit in de hele regio schommelt nu ruim boven drieduizend per dag. Als de XL-testlocatie aan de Antoon Coolenlaan in Eindhoven eind november of begin december opengaat komen daar zesduizend tests per dag bij, vertelde ze.

Volgens haar is het ingewikkeld om een exacte openingsdatum te noemen. ,,Het is afhankelijk van faciliteiten, labcapapaciteit en personeel. We zijn druk bezig.’’

Klokgebouw écht geen optie

Desgevraagd ging de wethouder ook dieper in op de ophef die er is geweest over plannen om een XL-teststraat te maken in het Klokgebouw in Eindhoven. Na weken voorbereiding stond alles stond klaar om daar op 9 november een gratis teststraat te openen voor circa 2500 tests per dag maar de gemeente trok op het allerlaatste moment aan de noodrem.

De GGD hoorde op 23 oktober van het initiatief in het Klokgebouw en informeerde de gemeente ‘eind oktober’. Voor de gemeente was Strijp-S geen optie vanwege dreigende verkeersproblemen. ,,Er is goed gekeken of het Klokgebouw écht geen optie was’’, zei ze.

Op 5 november heeft de GGD besloten om de teststraat aan de Antoon Coolenlaan uit te breiden tot XL-locatie en twee dagen later gaf de gemeente groen licht.