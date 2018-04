Eindhoven Culinair bewaart 'sterrenstart' voor 2019

EINDHOVEN Het culinaire evenement Eindhoven Culinair had komende maand met een 'Michelinsterren-diner' moeten beginnen. Het bestuur had alles voor deze nieuwe start rond. Toch ziet ze zich gedwongen om de 25e editie uit te stellen tot in 2019. ,,We hebben gezegd: of we doen het goed of niet."

Het probleem: er doen onvoldoende restaurants uit het hogere segment mee. Waar het Preuvenemint in Maastricht in augustus een omzet van 1,8 miljoen euro haalde, zag het bestuur van Eindhoven Culinair zich vorig jaar al gedwongen tot een kleinere opzet. Restaurants in de regio Eindhoven staan niet langer in de rij om met een eigen paviljoen mee te doen aan het vierdaagse evenement in het Stadswandelpark.

Bij mooi pinksterweer trekt dit tien- tot vijftienduizend bezoekers, die 7,50 entree betalen. In de kwart eeuw dat Eindhoven culinair bestaat is het twee keer eerder niet doorgegaan.

Foodfestivals

,,Het is niet zo dat er te weinig deelnemers zijn", zegt bestuurslid Stephan Kwast. ,,We zijn blij dat restaurants als Usine en Mood dit jaar voor het eerst wilden aanhaken. Maar er zijn ook horecazaken die wel mee wilden doen, waar we nee tegen hebben gezegd. We leggen de lat bewust hoger. Willen we de concurrentie met foodfestivals aankunnen, dan moeten we ons daar duidelijk van onderscheiden. Daar hoort een goede mix bij, met voldoende kwalitatief hoogwaardige restaurants."

Het afblazen van het evenement komende maand doet extra pijn, omdat het bestuur juist tot een aansprekende nieuwe start was gekomen. Die wordt nu dus met een jaar uitgesteld. ,,Een diner voor gasten uit het bedrijfsleven op de donderdagavond, verzorgd door zeven Michelinsterren-koks uit de regio, van restaurants die samen goed zijn voor negen sterren", vertelt Kwast. Traditioneel start Eindhoven Culinair op vrijdag. Maar dan willen sterrenkoks voor hun 'eigen' klanten koken, in hun eigen restaurant. Aan het gezamenlijk bereiden van een diner op donderdagavond wilden ze wel meewerken.