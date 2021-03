Eindhoven de heetste! Eerste zomerse dag van 2021 is een feit

Dat is een uitzonderlijke temperatuur, want pas één keer eerder werd het al zó vroeg zó warm. Dat was in 1968 in Gemert en Venlo. Dat deze zomerse temperatuur in maart wordt gemeten is volgens Weerplaza erg vroeg.

Gemiddeld valt de eerste lokale zomerse dag in het huidige klimaat (dat van 1991 tot 2020 loopt) pas op 1 mei. In de klimaatperiode daarvoor (van 1981 tot 2010) was dat zelfs op 9 mei. Vorig jaar werd de eerste zomerse temperatuur op 8 april gemeten.

,,We spreken van een zomerse temperatuur bij een meting van boven de 25 graden", laat een woordvoerder van Weerplaza weten. ,,En dat het nu al zo vroeg gebeurt, is uitzonderlijk. Bovendien is het de hoogste temperatuur ooit verspreid over alle dagen in maart, sinds dat er metingen worden gedaan.” De laatste keer dat we een zomerse dag hadden in Nederland was 190 dagen geleden op dinsdag 22 september 2020.