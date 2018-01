Eindhoven, de supermarkthoofdstad van het land

EINDHOVEN - De keuze in supermarkten is nergens in Nederland groter dan in Eindhoven. Mede dankzij de sterke opkomst van Jumbo en Lidl telt de stad 324 vierkante meter supermarkt per duizend inwoners. Ter vergelijking; dat is bijna honderd meter meer dan gemiddeld in Rotterdam, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus.

Altijd een super op loopafstand dus. Welke dat is hangt dan weer vooral af van de wijk waar je woont. In Stratum zijn bewoners vooral afhankelijk van Albert Heijn. In het noorden van Woensel is de marktleider helemaal niet actief. Wie hier 'om de hoek' boodschappen wil doen moet naar de Lidl of Jumbo. Jolanda Reichgelt (52) uit Tongelre rijdt iedere week met haar moeder naar de nieuwe winkelstrip Boulevard Zuid. Hier openden onlangs de vierde Albert Heijn van Stratum en de eerste Lidl in het stadsdeel. Ideaal, zo vindt Reichgelt. ,,Er is altijd plek om te parkeren en wat ze bij de Lidl niet hebben haal ik nog snel even bij Albert Heijn. Alleen als ik doordeweeks nog iets nodig heb ga ik snel even naar de Plus bij mij om de hoek."

Het zijn zeker niet de enige nieuwe supermarkten die er de afgelopen jaren in Eindhoven zijn bijgekomen. Volgens Locatus is het aanbod in meters sinds 2004 met bijna de helft toegenomen. De grootste stijging van alle steden in Nederland. De teller staat inmiddels op zo'n zestig grote supermarkten. Volgens retaildeskundige Paul Moers mede dankzij de welvaart in Eindhoven. ,,De gemiddelde inwoner van Eindhoven heeft meer te besteden dan een inwoner van Rotterdam. Een rijke stad heeft daarom meer supermarkten."

Grote supermarkten

Volgens Gert-Jan Slob van Locatus zijn supermarkten in Eindhoven ook relatief groot. ,,In steden met veel historische panden is het soms moeilijker om een grote winkel te openen. Dat speelt in Eindhoven niet."

Kijkend naar Eindhoven is Albert Heijn nog steeds marktleider. Twintig filialen telt de stad. Van de to go-vestiging in het station tot de XL-vestiging van vierduizend vierkante meter aan de Limburglaan. Snelste groeiers in Eindhoven zijn echter Jumbo en Lidl met respectievelijk twaalf en tien winkels. Aldi heeft er zeven.

De groei van het aantal supermarkten is landelijk wel aan het doorslaan, vindt Moers. ,,De gemiddelde afstand tot een supermarkt is in Nederland 900 meter. De concurrentie is gigantisch en dat zie je terug in de prijzen. In Europa liggen die alleen in Polen en Portugal nog lager. Als een van de weinige branches is die van supermarkten ook tijdens de crisis gegroeid. We gingen minder vaak uit eten en dat werd gecompenseerd met wat meer luxe uit de supermarkt. De moordende concurrentie zal op termijn wel slachtoffers gaan eisen. Je ziet dat ketens zoals Emté het moeilijk hebben."

Marktaandeel

Alles draait om marktaandeel, zo stelt Moers. Dat Albert Heijn dus gewoon een vierde winkel opent in Stratum vindt hij niet zo gek. ,,Liever een eigen filiaal dat wat minder winstgevend is dan een concurrent die er een deel van de markt wegkaapt."