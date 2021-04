Eindhoven dreigt akkoord over luchtkwaliteit op te zeggen

Eindhoven­se Pauline Geven 35 jaar koordiri­gent: ‘Ik dirigeer met mijn lichaam’

10 april EINDHOVEN - De piano is eigenlijk altijd in haar leven geweest. En ook al liggen de muzikale activiteiten van pianiste en koordirigente Pauline Geven en ‘haar’ zangvereniging Zanglust alweer een jaar stil, toch is ze nog steeds wekelijks in touw voor die club. De onderlinge banden verdienen ook aandacht, vindt de vrouw die al 35 jaar dit koor leidt.