Eindhoven en beheerder ruziën over beheer Steentjeskerk

De gemeente is niet tevreden over de manier waarop Kolen Holding BV het gemeentelijk monument aan de Sint-Antoniusstraat in Eindhoven exploiteert, zo blijkt uit een concept-brief aan de gemeenteraad die vroegtijdig is gepubliceerd op de website raadsinformatie.eindhoven.nl. Toen deze krant vragen ging stellen over het schrijven, bleek dat het om een voorsteltekst ging die nog niet definitief is. Daarin stonden twee scenario's beschreven: Kolen levert de beheersovereenkomst uit 2013 vrijwillig in of Kolen werkt daar niet aan mee. Volgens woordvoerder Robert van Boxtel is het bedrijf niet van plan om het contract in te leveren. Dat leidt dan waarschijnlijk tot een rechtszaak als Eindhoven er toch vanaf probeert te komen.