Eindhoven en Helmond waarschuwen voor oplichting door afspraakloket.nl

Plan voor sneller groene taxi's in Eindhoven lijkt van de baan

9 september EINDHOVEN - Ook de Eindhovense gemeenteraad en het college van B en W twijfelen er aan of de taxibranche in de stad wel sneller milieuvriendelijk moet gaan rijden dan aanvankelijk de bedoeling was. De kans dat die snellere vergroening ondernemers de kop gaat kosten is te groot.