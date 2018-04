Eindhoven evenementenstad van het jaar

EINDHOVEN - Op de dag dat PSV het landskampioenschap vierde , met een groots evenement in een volle binnenstad, werd Eindhoven in Rotterdam uitgeroepen tot evenementenstad van het jaar. Lichtfestival Glow kreeg de Evenementen Innovatieprijs. In 2014 werd Eindhoven ook al eens evenementenstad van het jaar.

Volgens de jury van evenmentenstad van het jaar is Eindhoven een stad die haar professionaliteit keer op keer bewijst en is het beleid rond evenementen goed afgestemd op de stadsmarketing. Glow onderscheidt zich volgens de jury door ieder jaar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van lichtkunst te tonen. 'Een evenement dat bovendien voor iedere denkbare doelgroep toegankelijk is.'

Volledig scherm Peter Kentie.

Stadsmarketeer Peter Kentie is apetrots. ,,Dit is een beloning voor het consistente beleid dat we voeren. Je merkt dat er vanuit andere steden met enige jaloezie gekeken wordt naar Eindhoven. Hoe wij hier dingen iedere keer net op een andere manier doen en daarmee succes hebben. Ook de landelijke media hebben ons de laatste jaren ontdekt. Als kranten als de Volkskrant en NRC positief over Eindhoven schrijven heeft dat een enorme impact op het imago."

Volgens Kentie laat Eindhoven zien dat je als stad ook zonder monumentale binnenstad een grote aantrekkingskracht kunt hebben. ,,Dan moet je wel zorgen dat er iets te beleven is. Daar hebben we de laatste jaren keihard aan gewerkt. Het zorgt voor een breed gedragen gevoel dat je voor een leuke dag in Eindhoven moet zijn."