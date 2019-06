Eindhoven experimenteert met ‘beeldbrief’ over paspoort

EINDHOVEN - Gemeentelijke taal is voor veel inwoners onbegrijpelijk. Niet alleen omdat 15 procent moeite heeft met lezen, maar ook omdat de taal veel te lastig is. Daarom gaat Eindhoven nu experimenteren met een ‘beeldbrief’. In eerste instantie krijgen inwoners van wie het paspoort of de id-kaart verloopt deze brief.