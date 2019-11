Eindhoven extra alert vanwege mogelijke problemen rond Pieten Parade

High Tech Next op campus in Eindhoven: ‘Stad heeft autoloze chauffeurs nodig’

16:38 EINDHOVEN - Zet een paar honderd bèta's bij elkaar om te praten over kunstmatige intelligentie (AI) en ze worden gretig. Tijdens High Tech Next 2030, vrijdag op de High Tech Campus, wilde een vragensteller weten welke stad geschikt is voor snelle invoeren van zelfrijdende auto's. Het antwoord van Carlo van de Weijer was ontnuchterend: geen enkele.