Eindhoven faalt op aanpak discriminatie

Gediscrimineerd wordt er in Eindhoven vooral op basis van huidskleur met opvallend veel meldingen over uitsluiting op de arbeidsmarkt. Met name van jongeren met een Marokkaanse achtergrond. Ongelijke kansen zijn er volgens Radar al bij de zoektocht naar een stageplaats. Een brede inventarisatie van de problemen en beleid hierop is volgens Radar hard nodig. Van andere vormen van discriminatie zijn er volgens het bureau wel signalen maar ontbreekt een duidelijk beeld, laat staan preventie of aanpak.