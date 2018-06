Eindhoven: financiële risico's zijn niet in beeld

EINDHOVEN - De huisaccount van de gemeente Eindhoven is het niet eens met de wijze waarop het gemeentebestuur de financiële risico's in kaart brengt. Dat moet anders, zegt Ernst & Young: mét een prijskaartje.

De financiële risico's die de gemeente Eindhoven loopt, zijn niet goed in beeld gebracht. In de gemeentelijke jaarrekening over 2017 zijn te veel risicoposten opgenomen zonder dat daar een bedrag aan gekoppeld is.

Dat schrijft de huisaccountant van de gemeente Eindhoven aan het college van B en W en de gemeenteraad. De accountant is het daar dan ook niet mee eens: alle risico's moet zo goed mogelijk gekwantificeerd worden, en niet als pm-post in de boeken worden verwerkt.

Daarmee krijgt de gemeente Eindhoven opnieuw een flinke tik op de vingers van de eigen accountant. Twee jaar geleden constateerde de accountant dat Eindhoven niet 'in control' was, en dat de deur op een aantal plekken wijd open stond voor mogelijke fraude.

Die mankementen had de gemeente een jaar geleden goeddeels verholpen. Maar ook toen was er kritiek. Voor het tweede jaar op rij had Eindhoven vele tientallen miljoen euro's meer uitgegeven in de sector zorg en welzijn, het sociaal domein. Ook bleken de gemeentelijke reserves, de spaarpotjes op het stadhuis,rap in omvang te slinken.

Claims

Dit keer focust de gemeentelijke accountant vooral op de risico's die er zijn in de financiële huishouding aan het Stadhuisplein. De constatering is dat niet alle financiële risico's goed in beeld zijn, en dat aan sommige risico's geen prijskaartje hangt. Bijvoorbeeld als het gaat om claims van supermarktketen Lidl die nog onder de rechter zijn. Vorig jaar stonden die claims nog voor 11,1 miljoen genoteerd, nu zij alleen als pm opgenomen.

Overigens gaf Eindhoven ook in 2017 veel meer geld uit in het sociaal domein dan was begroot: maar liefst 51 miljoen euro, op een budget van zo'n 400 miljoen euro. Het meeste extra geld ging naar het beschermd wonen, 16 miljoen euro, en naar zelfstandig wonen voor jongeren, 8,9 miljoen euro. Maar ook op tal van andere posten ging er veel meer geld de deur uit dan de bedoeling was.

De nieuwe Eindhovense coalitie - VVD, GroenLinks, PvdA en CDA - heeft in het coalitieakkoord afgesproken dat er snel financieel orde op zaken gesteld zal worden. Daartoe worden enerzijds de extra uitgaven op het sociaal domein ingedamd en anderzijds gaan de woonlasten omhoog, om de gaten in de begroting te dichten.