Eindhoven gaat windhinder bij nieuwe woontorens te lijf

Wettelijk is er echter geen richtlijn voor windhinder. En daarom neemt het Eindhovense gemeentebestuur de particuliere NEN-normen over. Dat zijn afspraken van allerlei partijen die de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut heeft opgesteld. Voor gebouwen boven de 15 meter moet een deskundige bepalen of onderzoek nodig is. Boven de 30 meter is dat sowieso een vereiste. Volgens hoogleraar Bert Blocken van de TU/e, bekend van de windtunnel daar, is dan een computersimulatie of een test in een windtunnel noodzakelijk.