Eindhoven gaststad voor internationaal congres van Academy of Urbanism over betaalbare woningen

EINDHOVEN - Vier dagen lang is Eindhoven gastheer van de Academy of Urbanism (AoU), een organisatie van politici, beleidsmakers, stedenbouwkundigen, architecten en anderen die zich bezig houden met de ontwikkeling van steden. Thema van het jaarlijkse congres is betaalbare huisvesting.