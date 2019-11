Eindhoven geeft zeven kinderen een jeugdlintje

Het gaat om Daan Kluijtmans (6 jaar), Irazgül Sayar (13 jaar), Izis Jacobs (5 jaar) Rommy Hopman (15 jaar), Dean Bosch (9 jaar), Ryan Adam (8 jaar) en Iman Al Baz (9 jaar). Het aantal inzendingen was groot, aldus Jorritsma, een speciale jury heeft de zeven hier uit geselecteerd.

Irazgül had in juli net via het project ‘Buurthelden van Oud-Woensel’ een EHBO-diploma gehaald, toen haar eigen moeder thuis onwel werd. De 13-jarige Irazgül reanimeerde haar en legde haar in een goede houding, precies zoals ze geleerd had. Later bleek dat haar moeder een hartaanval heeft gehad. Artsen verklaren dat de Eerste Hulp die haar dochter toepaste doorslaggevend is geweest voor het het feit dat haar moeder het heeft gered en zich goed heeft hersteld.

Rommy Hopman (15 jaar), Dean Bosch (9 jaar), Ryan Adam (8 jaar) en Iman Al Baz (9 jaar) zijn allevier actief voor KidsSociaal4Solidair, dat verbonden is aan de stichting Sociaal Solidair van Conny Oosterhout-Smits. Ze zetten zich - vanuit Vlokhoven - in voor diverse sociale doelen. Ze hebben hun eigen kinderrestaurant ‘Wijs Met Eten’ opgericht waar ze een keer per twee maanden een 2-gangen menu koken voor mensen in de wijk. Ook hebben ze een luierbank opgericht - voor moeders die tijdelijk geen geld hebben voor luiers. Met kerst maken ze kaarsen met een leuke wens en gaan die rondbrengen in een wijk. Op de Nationale Ouderendag hebben ze samen met vrijwilligers 500 pannenkoeken gebakken om die uitgedeeld in een verzorgingshuis.

Daan Kluijtmans en Izis Jacobs kwamen eerder al in het nieuws. Daan uit Tongelre omdat hij een inzamelactie hield voor de verbouwing van de badkamer van de zieke moeder van zijn vriendinnetje. Dat deed hij door statiegeldflessen op te halen in zijn buurt en flyers op zijn school uit te delen. Zijn initiatief kreeg door zijn moeder grotere bekendheid en een groter bereik, waardoor binnen een paar dagen het hele bedrag voor de verbouwing werd ingezameld. Izis uit Stratum haalde de krant omdat ze afgedankte bloemen bij de Albert Heijn in haar buurt verzamelt, er boeketjes van maakt en die met hulp van haar moeder uitdeelt aan ouderen in haar buurt.

Heldentunnel