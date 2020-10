Eindhoven gepolst voor Formule E-race in 2021; geen vrees voor strijd met Rotterdam

Vrouw valt in Eindho­vensch Kanaal terwijl ze met agent praat, onderkoeld in ambulance afgevoerd

27 oktober EINDHOVEN - Een vrouw is dinsdagavond in het kanaal gevallen op de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven terwijl ze met een agent stond te praten. Ze raakte onderkoeld en is in een ambulance afgevoerd.