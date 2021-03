Eindhoven gezegend op Palmzondag; gebed bij kerken in zeven stadsdelen

Processies en pelgrimages zijn door de eeuwen heen een beproefde manier om om te gaan met plagen, ziektes en andere ellende. In vroeger tijden trokken bij een pandemie mensen biddend door de straten om God te smeken om een einde te maken aan het onheil.

In lijn met die historie vond op Palmzondag een kleine processie plaats in Eindhoven, een initiatief van de twee katholieke parochies van de stad: de Sint Joris en Petrus’ Stoel. Er werd niet van plek naar plek getrokken, maar bij de ingangen van de kerken in de zeven stadsdelen werd een kort gebed in de buitenlucht telkens afgesloten met een zegen.

Quote Je wilt in verband met corona niet dat het te druk wordt. Het is goed zo. René Wilmink, Sint Joris-parochie Eindhoven

Om kwart voor drie in de middag keken zo’n vijftien tot twintig mensen, zowel gelovigen die speciaal voor het gebed kwamen als nieuwsgierige voorbijgangers, toe bij de Catharinakerk in het centrum, de eerste halte. Bij de andere kerken was het rustiger; met telkens enkele mensen. ,,We hebben er bewust weinig ruchtbaarheid aan gegeven”, vertelde pastoor René Wilmink van de Sint Jorisparochie. ,,Je wilt in verband met corona niet dat het te druk wordt. Dit is goed zo.”

Ook vorig jaar hielden de twee parochies een zegening van de stad. Wilmink: ,,Toen zaten we midden in de eerste lockdown. Nu is er iets meer vrijheid, maar we zijn niet van de gevolgen van de pandemie af. Met name de druk op de geestelijke gezondheid neemt toe. Daarom deze zegening met Palmpasen. Op de dag dat Jezus Jeruzalem binnentrok, vragen wij of hij ook bij ons binnenkomt.”

Het gebed bij de Catharina-kerk.

Elk half uur werd een andere kerk aangedaan. Na het gebed bij Catharinakerk stapten de pastorale teams snel in auto voor de rit naar de Trudokerk in Strijp, gevolgd door de Antonius Abt-kerk in Acht, de Petruskerk in Woensel, de Martinuskerk in Tongelre, de Lambertuskerk in Gestel en tweeëneenhalf uur later de Joriskerk in centrum-zuid.

Corona heeft volgens de voorgangers duidelijk gemaakt dat het leven niet altijd maakbaar is en dat ‘we’ niet alles in de hand hebben. Met een microfoon en en een kleine speaker werden de gelovigen bij de entrees van de kerken toegesproken. . ,,We bidden om zegen over de hele stad, opdat we de crisis door het virus te boven komen en de moed niet verliezen.”