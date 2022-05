Eindhoven gooit ‘klokkenluider’ onterecht buiten, gemeente moet schadevergoeding betalen

Missie mislukt bij Oran­je-Rood: ‘Ik ben wel teleurge­steld’

Een zinderend slot in de strijd om het laatste play-offticket. Oranje-Rood had het volledig in eigen hand, al moest het zelf winnen bij Bloemendaal. Daar slaagden de Eindhovense hockeyers niet in en dus kwam er geen toetje.

8 mei