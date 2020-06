Eindhoven haalt groot onderhoud Kennedylaan een jaar naar voren

EINDHOVEN - Het is alweer vele jaren geleden dat het asfalt op het meest noordelijke deel van de John F. Kennedylaan in Eindhoven voor het laatst werd vervangen. Tijd voor een verse laag: de komende weken gaat de belangrijke ontsluitingsweg op de schop.

Het groot onderhoud stond aanvankelijk gepland voor de zomer van 2021. De gemeente heeft echter besloten om de klus een jaar naar voren te halen. Vanwege de coronacrisis is het volgens haar nog altijd rustiger op de weg dan gebruikelijk. Ook vinden er dit jaar geen evenementen plaats -zoals Park Hilaria op het zuidelijk stukje Kennedylaan-, waardoor er nog minder verkeer op de weg zit.

Weg blijft in noordelijke richting open

Op maandag 29 juni start aannemingsbedrijf Van Gelder met de werkzaamheden op het gedeelte van de Kennedylaan tussen de Sterrenlaan en de Tempellaan. Het werk duurt een maand en vindt in twee fases plaats: de eerste weken wordt de oostelijke rijbaan (stad uit) aangepakt. In de veertien dagen erna is de westelijke rijbaan (richting centrum) aan de beurt. De gemeente heeft ervoor gekozen om de belangrijke verkeersader voor het verkeer in noordelijke richting -de stad uit dus- open te houden.

Dat betekent dat automobilisten die gewend zijn om de stad via deze weg binnen te rijden, rekening moeten houden met de nodige extra reistijd. Er worden omleidingen ingesteld, die onder meer via de Randweg Eindhoven (A2/A67/N2) en de Ring (rondweg) lopen. Een automobilist die vanaf de A50 bijvoorbeeld naar Nuenen of Helmond wil, is daardoor al gauw zo’n tien minuten langer onderweg. Ook op grotere afstand worden verkeersdeelnemers al gewezen op de werkzaamheden in Eindhoven. Zo geldt vanuit Veghel een adviesroute naar Helmond via de N279.

Tijdens de eerste fase rijdt het verkeer de stad uit over de westelijke rijbaan. Daardoor zijn de op- en afritten van de Kennedylaan niet bruikbaar. Verkeer richting Woensel maakt gebruik van de afrit naar de Sterrenlaan/Churchilllaan. Volgens de planning wordt het werk in het weekend van 25 juli afgerond. Van Gelder werkt van maandag tot en met zaterdag tussen 6.00 en 23.00 uur.

