Eindhoven haalt in winter minder vaak gft op en bespaart daarmee slordige 65.000 euro

Studie: risico's aanleg warmtenet 't Ven Eindhoven mogelijk toch groter

17 november EINDHOVEN - Er kleven mogelijk meer financiële risico's aan het plan om de 352 woningen in de wijken ‘t Ven en Lievendaal aan te sluiten op het warmtenet, dan in het voorstel staat aangegeven. Dat blijkt uit een second opinion-onderzoek.