Eindhoven haalt kinderlintjes van de plank

De raad heeft dit dinsdagavond besloten, na een voorstel hiertoe van CDA-raadslid Remco van Dooren. Doel van de lintjes is om kinderen en jongeren die een uitzonderlijke prestatie leveren of zich bijzonder inzetten voor de Eindhovense samenleving in het zonnetje te zetten.

Eindhoven kent al sinds eind 2013 een jeugdlintje-verordening, op initiatief van toenmalig VVD-raadslid Ferry van den Broek. Vervolgens is er één uitreiking geweest. ,,Het initiatief is daarna in schoonheid gestorven. Ik wist van het bestaan niet af", zei burgemeester Jorritsma dinsdagavond. Hij gaf aan dat hij met plezier de uitreiking van jeugdlintjes nieuw leven in gaat blazen. Daarbij zal het college de leeftijdsgrens verhogen van 12 naar 18 jaar, zodat alle jongeren in Eindhoven in aanmerking kunnen komen voor deze onderscheiding.

Op 30 november 2013 werd het Eindhovense kinderlintje tweemaal uitgereikt. De onderscheiding ging toen postuum naar Jasper de Weijert. Hij voerde actie voor zijn vriendje Faber Wijdeveld, die aan kanker lijdt. Jasper overleed begin oktober 2013 zelf aan die ziekte. Daarnaast werd een groep kinderen onderscheiden die zich hard hadden gemaakt voor een verhard voetbal-trapveldje in de Woenselse Heide.

Geen animo