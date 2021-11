Eindhoven haalt teugels aan bij afhaalrestaurants

Honderden concertgan­gers Suzan & Freek krijgen op laatste moment te horen dat kaartje niet meer geldig is in Effenaar

EINDHOVEN - Er heerst grote verwarring bij mensen die dinsdag- en woensdagavond naar het concert van Suzan & Freek zouden gaan in de Effenaar in Eindhoven. Meer dan honderd kaartjesbezitters kregen op het laatste moment te horen dat hun kaartje niet meer geldig was.

10 november