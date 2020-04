Eindhoven heeft 100 mbo’ers niet ‘optimaal in beeld’

EINDHOVEN - Leerplichtambtenaren in Eindhoven bellen de komende week aan bij zo'n honderd leerlingen in het mbo die momenteel niet goed in beeld zijn bij hun scholen.

Zo’n honderd tieners op het Eindhovense middelbaar beroepsonderwijs kunnen de komende week bezoek verwachten van een leerplichtambtenaar van de gemeente Eindhoven. Het gaat om mbo’ers die bij hun school ‘niet optimaal in beeld zijn', zoals de Eindhovense onderwijswethouder Stijn Steenbakkers (CDA) het uitdrukt.

,,Er is met de meeste van hen wel contact geweest, maar alleen digitaal", aldus Steenbakkers ,,Om er zeker van te zijn dat ook met hen tijdens deze coronacrisis alles in orde is, gaat, de leerplichtambtenaar op bezoek. Van bijna alle twintigduizend mbo’ers in Eindhoven weten we dat ze het goed maken. Met hen is goed contact, maar met deze honderd leerlingen nog niet.”

Maatregelen

Afhankelijk van de situatie die de leerplichtambtenaren aantreffen worden er maatregelen getroffen, zo heeft Steenbakkers afgesproken tijdens zijn wekelijks overleg met vertegenwoordigers van kinderopvang, primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. ,,Dat gebeurt in nauw overleg met de scholen en met WIJeindhoven als dat nodig is.”

In dat overleg is geïnventariseerd hoeveel kinderen er tijdens de huidige schoolsluiting worden opgevangen op kinderdagverblijven, in het basisonderwijs en op speciale scholen. Het gaat daarbij om 2350 baby’s, peuters en kleuters in de kinderopvang, 500 kinderen in het primair onderwijs en zeventig in het speciaal onderwijs. In totaal worden zo’n 450 kinderen opgevangen die of zelf kwetsbaar zijn, of die in een kwetsbare omgeving opgroeien, aldus de wethouder.

Duizenden kinderen kwijt

Eerder deze week was er landelijk sprake van dat er zo'n vijfduizend leerplichtige kinderen 'niet in beeld’ waren. Onder meer onderwijsminister Arie Slob (CU) hanteerde dat aantal. Volgens Steenbakkers past daarbij wel een nuancering. ,,Het is niet zo dat we door de sluiting van de scholen vanwege het coronavirus plotseling duizenden kinderen kwijt zijn in dit land” reageert hij daarop. ,,Ook door het jaar heen zijn er altijd kinderen en tieners die korte of langere tijd uit beeld zijn bij hun school en die daarom extra aandacht nodig hebben.”