Eindhoven heeft de minste 'thuiszitters’ van Brabant

KaartjeEINDHOVEN - Eindhoven scoort relatief goed als het gaat om 'thuiszitters’, scholieren die ongeoorloofd langer dan drie maanden thuis zitten of helemaal niet staan ingeschreven bij een school. Minder dan één op de duizend scholieren zit in Eindhoven thuis. Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het aantal in thuiszitters in Helmond is het afgelopen jaar juist gestegen tegenover het schooljaar 2016-17. In het afgelopen jaar waren dat er 3,9 op de duizend terwijl er het jaar daarvoor 1,3 waren.

In heel Nederland zaten bijna meer dan 4,5 duizend leerlingen in het afgelopen schooljaar meer dan drie maanden thuis. Dat zijn er meer dan een jaar geleden, terwijl het voornemen juist was dat in 2020 geen enkel leerplichtig kind meer zo lang thuis zou zitten. Dat doel gaat dan ook niet gehaald worden, concludeert minister Slob (Onderwijs) in een brief die hij onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Ambitie niet gehaald