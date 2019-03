Eindhoven heeft financieel lek weer boven

EINDHOVEN - Het lijkt er op dat de gemeente Eindhoven financieel het lek weer boven heeft. Over het jaar 2018 houdt de stad zelfs geld over.

Na twee jaar van dieprode cijfers houdt de gemeente Eindhoven over het boekjaar 2018 weer geld over. Dat jaar wordt afgesloten met een positief resultaat van zo'n 35 miljoen, op een begroting van zo'n 900 miljoen euro.

De Eindhovense wethouder van Financiën Marcel Oosterveer (VVD) kon dat nieuws dinsdagavond aan de gemeenteraad meedelen op basis van de voorlopige jaarrekening. Oosterveer hield daarom een kleine slag om de arm.

,,Nog niet alle cijfers zijn verwerkt. Met name in het sociaal domein moet er nog een en ander verwerkt worden", aldus de wethouder. ,,Maar op basis van wat we nu hebben, en dat is al heel veel, ziet het er gelukkig zeer positief uit. En daar ben ik uiteraard erg blij mee, na de zware tekorten van de afgelopen jaren.”

Toch hangt Oosterveer de vlag nog niet uit. Het positieve resultaat van 35 miljoen is voor een belangrijk deel te danken aan de 22 miljoen euro die Eindhoven gekregen heeft van het Rijk uit een landelijke stroppenpot voor het sociaal domein. Juist op die begrotingspost was in 2016 en 2017 sprake van forse budgetoverschrijdingen: in beide jaren meer dan 40 miljoen euro.

De andere 13 miljoen euro zijn met name te danken aan forse besparingen op de inhuur van personeel - 7,6 miljoen euro - en meer inkomsten uit de verkoop van grond voor woningbouw, zo'n 4,6 miljoen, dan was geraamd.

,, In het coalitieakkoord hebben we vorig jaar afgesproken dat we eerst de financiële problemen zouden aanpakken voordat we met nieuwe plannen en ideeën aan de slag gaan", reageert schatkistbewaker Oosterveer. ,,Aan die afspraak houden we ons als college ook stringent. Het resultaat daarvan wordt nu zichtbaar. Dat stemt me positief.”

Ruimte

Rijk rekent Oosterveer zich echter nog niet. ,,Die 13 miljoen euro's zijn incidentele meevallers. De kunst is nu voor de begroting van 2020 de tering naar de nering te zetten. Al gebiedt de eerlijk te zeggen dat er door deze meevallers wel wat financiële ruimte begint te gloren.”

Hoe groot die ruimte is, valt evenwel nog niet te zeggen. De coalitie heeft ook afgesproken dat de danig geslonken gemeentelijke reserves zo snel als mogelijk weer op peil worden gebracht. En dat is op een bedrag dat gelijk is aan 10 procent van de gemeentelijke begroting, oftewel z'n 90 miljoen euro.