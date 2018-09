Eindhoven heeft flink tekort aan schoonmakers, ICS zoekt onder statushouders en in buitenland

Waarom is dat nodig, terwijl er bijna zevenduizend Eindhovenaren werkloos thuis zitten met een uitkering? ,,Er is een enorme mismatch in de regio. Met aan de ene kant een enorme vraag naar mensen, en aan de andere kant een kaartenbak vol mensen die werkeloos thuis zitten", zegt Bart van der Sluijs. De 2250 medewerkers van ICS houden onder meer scholen van Fontys Hogescholen schoon, kantoren van BDO, NS-stations en de helft van alle rechtbanken in Nederland. Werk genoeg. Maar die medewerkers vinden, dat wordt steeds lastiger. ,,Ik ben de helft van mijn tijd bezig met de vraag waar ik mijn personeel vandaan moet halen." Een probleem dat alleen maar groter wordt, door de vergrijzing in de schoonmaakbranche: 58 procent van de schoonmakers is ouder dan 45 jaar, ook bij ICS.