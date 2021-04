Eindhoven heeft tijdelijk zeker 70 extra ambtenaren nodig door coronacrisis

EINDHOVEN - Eindhoven heeft het komende half jaar ruim zeventig extra ambtenaren (71,3 voltijdfuncties) nodig als gevolg van de coronacrisis. Er zijn onder andere mensen nodig om te anticiperen op het aantal uitkeringsaanvragen dat vermoedelijk nog verder gaat stijgen. Ook staat inhuurpersoneel in de startblokken om werk te doen dat door corona is blijven liggen.

De Eindhovense politiek heeft dat dinsdagavond te horen gekregen in een presentatie over het voorstel om 4 miljoen euro uit te trekken voor de inhuur van tijdelijk personeel.

Kwart meer telefoontjes

Door de coronacrisis is op het Eindhovense stadhuis zoveel regulier werk blijven liggen dat langer uitstel niet langer verantwoord is, zegt VVD-wethouder Joost de Jong. Inwoners moeten bijvoorbeeld langer wachten op een paspoort, rijbewijs of naturalisatie. Ook worden uitkeringen mogelijk later betaald en dreigen bezwaren niet op tijd te worden afgehandeld.

De gemeente krijgt bijvoorbeeld 25 procent meer telefoontjes en berichten met vragen van inwoners en ondernemers, legde gemeentedirecteur Jolanda Breuer dinsdagavond uit. Op het Inwonersplein heeft het werk zich opgestapeld omdat er maximaal dertig mensen tegelijk ontvangen kunnen worden voor bijvoorbeeld hun paspoort of rijbewijs.

Vaker doelwit van hackers

Veel hulp is er bijvoorbeeld ook nodig bij handhaving. De gemeente huurt al extra opsporingsambtenaren (boa’s) in om bijvoorbeeld de naleving van de avondklok te controleren. Ook de komende maanden zijn de handhavers nodig.

Ruim een kwart van het gevraagde bedrag is nodig voor hoogopgeleid personeel op het Sociaal Domein (14 tijdelijke functies), voor bijvoorbeeld de beoordeling van uitkeringsaanvragen. De gemeente wil voorkomen dat uitkeringen te laat worden betaald en aanvragers schuldhulp nodig hebben. Omdat het gaat om gespecialiseerd werk van mankracht die ingehuurd moet worden, is dat veel duurder dan vast personeel.

Quote Het is enorm wat er op ons afkomt Directeur Jolanda Breuer, Gemeente Eindhoven

Door het digitaal thuiswerken doen meer ambtenaren een beroep op de helpdesk en is het systeem van de gemeente vaker doelwit van hackers. De gemeente wil daarom ook extra ICT’ers inhuren.

Politiek geschrokken

In de Eindhovense gemeenteraad is in ieder geval door sommige partijen bezorgd gereageerd op de kosten van het extra personeel. ,,Het klinkt nogal heftig’’, reageerde Bart Habraken van coalitiepartij GroenLinks. ,,Ik ben best geschrokken’’, zei Jan Hopstaken van coalitiepartner PvdA.

Of met de tijdelijke inhuur tot november alle knelpunten worden opgelost is niet zeker en hangt ook af van het verloop van de coronacrisis. ,,Het is koffiedik kijken hoe lang dit door blijft gaan. Ik hoop dat het genoeg is want het is enorm wat er op ons afkomt’’, antwoordde Breuer op vragen van D66-fractievoorzitter Robin Verleisdonk.

De gemeentedirecteur legde uit dat ruim is gerekend. Als het aantal inwoners dat hun baan verliest en het aantal zelfstandigen dat zonder werk komt te zitten meevalt is mogelijk niet al het geld nodig. Bovendien hoopt Eindhoven voor het eind van de maand te horen of Den Haag meebetaalt aan inhuur van extra handhavers.