Eindhoven heeft vanaf maandag een stationspiano

Hordijk is verheugd: ,,Het is veel sneller gegaan dan ik had gedacht.” De jonge Eindhovense pianist wijdt het instrument in, met twee composities van eigen hand. ,,Het eerste stuk gaat over het waarmaken van je eigen dromen. Je hebt daarbij vaak mensen nodig die die droom delen. Het stuk sluit dus heel goed aan bij deze droom die ik had.”