Eindhoven heeft voortaan nóg een sterrenzaak minder; The Harbour Club loopt al warm

Op het eerste gezicht is het niet best gesteld met de Eindhovense horeca op het allerhoogste niveau. Want in drie jaar tijd is het aantal sterrenrestaurants in Eindhoven gehalveerd. Maandagmorgen werden de reeds uitgelekte Michelinsterren uitgereikt. Maar wie ‘m moest inleveren, was nog niet bekend. Niet verrassend maar toch: met de overdracht van De Karpendonkse Hoeve in Eindhoven aan de nieuwe eigenaars woensdag, is daar de Michelinster vervallen. Het Eindhovense restaurant had 42 jaar lang een ster.