Eindhoven heeft water nodig dat tegen stootje kan

Droogvallende riviertjes of vijvers, water dat niet weg kan, vissterfte, blauwalg. Hoe gaat de gemeente Eindhoven inzetten op gevolgen van klimaatverandering? Martin Boute van Boute Ecologie & Water Advies is gevraagd door de gemeente Eindhoven om voor de hele gemeente zijn bevindingen en advies te geven over de Eindhovense wateren.

Zijn eerste onderzoek was naar de vissterfte in de vijver op de Vliststraat in kerkdorp Acht vorig jaar oktober. ,,Dit groeiseizoen voerde ik metingen uit om de waterkwaliteit te meten en het ecosysteem te analyseren”, vertelt Boute.

Op zoek naar ‘rare’ stoffen

Hij neemt monsters van het water en onderzoekt of er ‘rare’ stoffen inzitten, zoals nitriet of ammoniak. Ook kijkt hij of het zuurstofgehalte goed is, om te achterhalen waarom er vissterfte is geweest.

,,De oorzaken kunnen zijn: ondiep water met te veel slib, te veel organisch afval door veel blad, uitwerpselen van vogels, maar er kan ook te veel vis zitten en sprake zijn van overbevolking. Aan de hand van de gegevens ga ik afwegen wat het probleem is of is geweest.”

Veel uitzoekwerk

Het kost veel uitzoekwerk om het watersysteem veerkrachtig en robuuster te maken. ,,Het klimaat verandert. Er zijn langere periodes dat het droog is en het regent vaker hard. Dat zijn uitdagingen voor het watersysteem in Eindhoven. We gaan de komende jaren op zoek naar de juiste oplossingen”, vertelt Luuk Postmes, beleidsmedewerker van de gemeente.

Maar wat houdt robuuster in? ,,Robuust betekent waterpartijen die tegen een stootje kunnen. Water dat voldoende veerkracht heeft als de kwaliteit een keer terugloopt en dat het waterniveau zelf in stand kan houden. Mede door wateren met elkaar te verbinden ontstaat een robuuster watersysteem.”

Veel oppervlaktewater ‘weggepoetst’

Eindhoven heeft veel open water zoals de Dommel, de Gender en de kanalen. Wateren die in verbinding staan met water. Daarnaast zijn er geïsoleerde waterpartijen, bijvoorbeeld de vijver bij het Henri Dunantpark. ,,Veel oppervlaktewater is weggepoetst doordat er gebouwd moest worden en daar kwamen vijvers voor terug. Deze losse watersystemen gaan we proberen aan elkaar te verbinden om weer een robuuster en beter functionerend watersysteem te krijgen.” De Gender is een voorbeeld van het weer naar boven halen van water. Naar verwachting stroomt de rivier volgend jaar weer door het Victoriapark en in de Stationsweg.

Boute gaat de gemeente Eindhoven adviseren welke maatregelen er nog kunnen worden genomen. Wat betreft de vijver in Acht valt het allemaal wel mee. ,,Het is een aantrekkelijke vijver met een goede waterkwaliteit. De groene plekken zijn flap (alg) en dat is puur natuur”, aldus Boute. “Dingen die beter kunnen zijn: de inlaat van grondwater verminderen, meer natuurlijke oevers, zorgen voor een goede visstand en de waterdiepte vergroten.”