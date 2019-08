Eindhoven heetste plaats van Nederland met 34,4 graden, donderdag regen en onweer op komst

De tweede hittegolf van dit jaar, gisteren lokaal zelfs de derde voor Eindhoven, is iets dat nog nooit zo laat in het jaar is voorgekomen. Tot nu toe stamde de laatste hittegolf uit 2001. Die viel tussen 22 en 26 augustus. Aangezien het ook morgen nog zomers warm belooft te worden, zal de huidige hittegolf van 23 tot en met 28 augustus dus als de meest late de boeken in gaan.

Uiteindelijk liep de temperatuur in De Bilt op naar 32,8 graden. Daarmee is het de warmste 27 augustus ooit gemeten. Het oude record was 31,2 graden in 1964. Landelijk, over alle weerstations, was het in 1964 nog nét iets heter met 35,5 graden in Volkel. Vandaag kwamen Heino en Eindhoven tot 34,3 graden.