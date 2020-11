Eindhoven hijst onofficiële rood-witte vlag van Belarus

Buitengewoon mooi gebaar

Bijzondere relatie

Eindhoven heeft een bijzondere relatie met Belarus. In het verleden was er een officiële stedenband met hoofdstad Minsk. In Eindhoven is bovendien een gedenkplek voor vier Wit-Russische oppositieleden die in 1999 verdwenen en nooit meer werden teruggevonden. Bij vier bomen op de hoek van de Paradijslaan en het Frederik van Eedenplein is ieder jaar op 16 september een herdenking. Het is de bedoeling dat Eindhoven de rood-witte vlag ook jaarlijks tijdens de herdenking hijst.