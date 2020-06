Eindhoven houdt 50 miljoen euro over

EINDHOVEN - Het Eindhovense stadsbestuur kan bijna 50 miljoen euro bijschrijven op het spaarbankje omdat er in 2019 veel minder geld is uitgegeven dan was geraamd.

Het strenge financiële beleid van het Eindhovense stadsbestuur heeft opnieuw zijn vruchten afgeworpen. Over het boekjaar 2019 heeft het college van B en W een bedrag van maar liefst 51 miljoen euro overgehouden. Op een begroting van een slordige 1 miljard euro gaat het dan om vijf procent.

Nagenoeg die gehele 51 miljoen euro, te danken aan een flink aantal meevallers en besparingen, worden bijgeschreven op het gemeentelijke spaarbankboekje, zo is het plan van de Eindhovense wethouder van financiën, VVD’er Marcel Oosterveer. Na een paar jaar van financiële kommer en kwel lijken de geldzorgen voor de gemeenteraad daarmee nu definitief verleden tijd.

Hygiëne

,,Begrotingsdiscipline en financiële hygiëne waren en zijn nog steeds het credo op het gemeentehuis", zegt Oosterveer daarover naar aanleiding van de gemeentelijke jaarrekening over 2019, die gisteren naar de gemeenteraad is gestuurd. ,,Het resultaat daarvan is dat we er weer goed voorstaan. Zo goed dat we enerzijds de klappen die door de coronacrisis vallen kunnen opvangen. En anderzijds kunnen we nu gelukkig voorzichtig weer gaan nadenken over nieuwe investeringen in de stad.”

Oosterveer houdt zich nog wel op de vlakte bij de vraag aan wat voor investeringen het stadsbestuur denkt. ,,Het is nog te voorbarig daar nu iets over te zeggen. Daarover gaan we de komende maanden in overleg met de gemeenteraad.”

Grove raming

Ook de vraag op wat voor schadepost de coronacrisis de stad zal bezorgen, kan de wethouder nog geen panklaar antwoord leveren. ,,Een grove raming nu is dat het aan het van het jaar om een bedrag van zo'n 15 miljoen euro zal gaan", zegt gemeentelijk controller Ad Verbakel. ,,Maar er zijn nog zoveel onzekerheden dat het lastig is daar nu al een accurate inschatting van te maken.”

Bijna de helft van het Eindhovense begrotingsoverschot, 23 miljoen euro, is op het conto te schrijven van niet uitgegeven gelden of meevallers in het sociaal domein, de gemeentelijke afdeling zorg en welzijn. Daar zou uit afgeleid kunnen worden dat het stadsbestuur te ver doorgeschoten is in de besparingsdrift op zorg. De kritiek de afgelopen maanden op - bijvoorbeeld - tekortschietende huishoudelijke hulp in de stad en ook in de raad was niet mals.

Inschattingen