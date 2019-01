Eindhoven houdt hoop op cadeaupaviljoen uit Nanjing

Even leek er in de zomer van vorig jaar snel groen licht te komen voor het Chinese paviljoen op Strijp-S. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven was op bezoek geweest in Nanjing, de zusterstad die het paviljoen aan de Lichtstad schonk ter gelegenheid van het twintigjarige bestaan van de stedenband. Zijn collega daar zou op korte termijn de overeenkomst tekenen en dat kon het theehuis, restaurant annex activiteitenruimte snel gebouwd worden. Meldde Jorritsma in juni. Maar ruim een half jaar verder is het fiat uit de Chinese stad nog steeds niet binnen. En het plantsoen aan de Torenallee/Philitelaan waar het paviljoen moet komen, ligt er nog steeds verloren bij.

Volledig scherm In het midden het plantsoen tussen Torenallee en Philitelaan (rechtsvoor) op Strijp-S in Eindhoven waar het Chinese paviljoen, een cadeau van zusterstad Nanjing, zou moeten komen te staan. Links het rijtje met het portiersgebouwtje, SX, Videolab en het Glasgebouw. Rechtsvoor het voormalige bouldercenter Monk; dat is inmiddels gesloopt om plaats te maken voor woningbouw in de blokken S1 en S2 en Next. © Ronald Otter

Maar in het stadhuis houden ze wel goede hoop, luidt het antwoord op vragen van deze krant. ‘Nanjing is nu bijna zover', antwoordt het college van B en W het ED. ‘We hebben ook geen discussie over het ontwerp, het geld of het bouwheerschap. Nanjing is zelfs al op zoek naar een leverancier voor de stenen (echt Chinese natuursteen voor de gevels - red.). Het wachten is op de afwikkeling van de ondertekening.’ Dan kan het geld uit China overgemaakt worden en kan Eindhoven de opdracht voor de bouw uit laten gaan.

Uit contacten met Nanjing eerder deze maand blijkt dat het nu echt bijna zover is, aldus een woordvoerder van het college van B en W. Probleem is natuurlijk ook dat het om een cadeau gaat, dan kun je moeilijk harde deadlines gaan stellen. De zegsman: ‘Het paviljoen is een geschenk, daarom blijft het lastig om van onze kant aan te dringen op spoed, terwijl ons om geduld wordt verzocht.’

Volledig scherm Het ontwerp van het Chinese Nanjing Paviljoen dat op Strijp-S in Eindhoven gebouwd moet worden tussen de Torenallee en de Philitelaan.

De twee steden hebben in 2005 cadeaus uitgewisseld toen ze twintig jaar een relatie hadden. In Nanjing is in 2010 een Van Gogh Vriendschapspark aangelegd, betaald door Eindhoven en de provincie Noord-Brabant. In Eindhoven is de zoektocht naar een geschikte locatie lang geweest. Sinds 2015 is de bouw zelf onderwerp van intercontinentale discussies.

