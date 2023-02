Eindhoven houdt kater over aan International Swimming League, organisatie weigert rekening van 35.000 euro te betalen

‘Ze herkende ons werk nog van een eerder bezoek’; koningin Máxima bezoekt Eindhoven­se ontwerpers

EINDHOVEN - ,,Mag ik het even aanraken?” Voorzichtig voelt koningin Máxima aan de leren wandbekleding in de studio van Alissa+Nienke. Ze is deze donderdagochtend op werkbezoek in Eindhoven, om meer te weten te komen over de ingrediënten die Eindhoven tot een vruchtbare voedingsbodem voor Nederlands design maken.