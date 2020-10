Eindhoven houdt vast aan budgetplafonds zorg; Wethouder blijft kritiek rijksinspecties op cliëntenstops afwijzen

Olympiakos meldt zich bij PSV voor overname van Armindo Bruma

1 oktober Olympiakos heeft zich bij PSV gemeld voor een overname van aanvaller Armindo Bruma. Het is nog onduidelijk wat er voor de Grieken mogelijk is. Huur, huur met een optie tot koop of een verkoop horen tot de keuzes. Duidelijk is in ieder geval dat de Griekse club vergaande belangstelling heeft voor de 26-jarige flankspeler. Zaakwaarnemer Catio Baldé bevestigt de interesse en stelt dat hij zich vrijdag met Bruma over de situatie buigt en met Olympiakos in gesprek gaat.