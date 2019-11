Eindhoven houdt vast aan korter geluidsscherm bij Blixembosch

Wereldmuziek Afgeragde cassettes bron Afghaanse rock in TAC Eindhoven

11:30 Muziek uit Azië leent zich uitstekend voor een psychedelische behandeling. Krachtige ritmes. Snaarinstrumenten waar veel rek in kan zitten. Een speciale liefde voor galm. De mix van traditie en rock uit het oosten is in opkomst. De half-Afghaanse zanger/gitarist N.R. Safi treedt met zijn band op tijdens het minifestival 'Global Psych' in TAC.