Eindhoven houdt vast aan weg langs Grasrijk wegens bouw politiecomplex, ondanks bezwaren van direct aanwonenden

Peesjevee-pod­cast: ‘Van Nistelrooy voelt zich thuis bij PSV, maar het duurt nog wel even voor hij hoofdtrai­ner zal zijn’

In de nieuwste aflevering van de Peesjevee-podcast praten Volkskrant-journalist Guus Peters, PSV-watcher Rik Elfrink van het ED en PSV-supporter Mascha Prins onder anderen over de door Ruud van Nistelrooy uitgesproken ambitie om hoofdtrainer van PSV te worden. Peters signaleert dat hij voor het eerst echt uitgesproken is over zijn doel om trainer van PSV 1 te worden.

21 december