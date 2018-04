Eindhoven huldigt PSV'ers maandagavond

Landskampioen PSV wordt maandagavond van zeven tot acht uur gehuldigd door het gemeentebestuur op het Stadhuisplein in Eindhoven. Fans kunnen vanaf 's middags drie uur terecht op het plein. Als dat vol is gaat het op slot. Er is plek voor 19.200 fans.

Voorafgaande aan de huldiging maken de staf en de spelers van PSV de traditionele rondrit op de platte kar door het centrum van de stad, om zich te laten toejuichen. Die rondrit begint om vijf uur, en gaat uiteraard van start bij het PSV-stadion, aan de kant van de Frederiklaan.

Route

Er is deels sprake van een nieuwe route. Van het stadion gaat het via de St. Antoniusstraat naar de Willemstraat, de Vonderweg en de Mathildelaan naar het 18 Septemberplein. Daarna rijdt de kar met de spelers over de Vestdijk, de Geldropseweg, de Bilderdijklaan en de Wal naar het Stadhuisplein.

Omdat het Stadhuisplein maandagavond bij lange na niet alle PSV-supporters kan herbergen, komen er speciaal voor de huldiging ook schermen op de Markt en het 18 Septemberplein te staan. Voorafgaande aan het vertrek van de platte kar is er in het PSV-stadion een programma rond het kampioensteam speciaal voor families met kinderen.

Veiligheid

Om problemen tijdens de feestelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen, geldt er een aantal veiligheidsmaatregelen. Zo is in de gehele Eindhovense binnenstad geldt vandaag een glas- en blikverbod. Het gemeentebestuur heeft Stadstoezicht opdracht gegeven nauwlettend toe te zien op handhaving van dat verbod. Hetzelfde geldt voor de illegale verkoop van drank, op straat en in cafetaria's.

Bij de vorige huldiging van PSV, in 2016, slaagden veel fans er in het overvolle Stadhuisplein te bereiken via de kant van de Dommel door daar over de hekken te klimmen. Ook daar zal nu extra gecontroleerd worden, zo laat een woordvoerder van het college van B & W desgevraagd weten.