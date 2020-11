Eindhoven in actie om slachtoffers toeslagenaffaire te vinden

Wethouder Renate Richters (GroenLinks) heeft dat aangekondigd na toenemende druk vanuit de gemeenteraad.

Er komt deze maand een oproep in Groot Eindhoven en op de internetpagina van WIJeindhoven. Ook gaat de gemeente de Belastingdienst vragen of er brief gestuurd kan worden aan de Eindhovense gedupeerden. Verder worden kinderopvangorganisaties nogmaals benaderd om de groep ouders in beeld te krijgen.

Fraudejacht op hol

Landelijk werden afgelopen jaren duizenden ouders de dupe van een op hol geslagen jacht op fraude met kinderopvangtoeslag. Zij moesten ten onrechte enorme bedragen terugbetalen.

De Belastingdienst gaat ouders die zijn benadeeld compenseren, maar dat is niet altijd voldoende. Gedupeerden hebben schulden opgebouwd, zijn hun huis of baan kwijtgeraakt en zijn soms ziek geworden. Met gemeenten is afgesproken dat zij ouders gaan helpen die ernstig in de problemen zijn gekomen.

Privacyregels

Vorige maand werd bekend dat zich bij de Belastingdienst in totaal 8395 ouders hebben gemeld omdat ze menen dat ze slachtoffer zijn. Van alle ouders wonen er 82 in Eindhoven.

Vanwege privacyregels mag de Belastingdienst geen informatie aan gemeenten geven over de ouders die gedupeerd zijn omdat hun kinderopvangtoeslag illegaal werd stopgezet. Uitvoeringsorganisatie WIJeindhoven heeft daarom nog geen beeld van de groep.

Weinig gedaan

Bij verschillende partijen in de gemeenteraad bestaat de indruk dat de gemeente vooralsnog weinig heeft gedaan om de Eindhovense slachtoffers op te sporen. De Eindhovense politiek heeft al vaker aandacht gevraagd voor het probleem. Vooral SP-fractievoorzitter Murat Memis toonde zich deze week teleurgesteld dat de wethouder tot dusver niet meer heeft gedaan.

Quote Hoe actief is er gezocht? SP-fractievoorzitter Murat Memis

Onder andere met coalitiepartij CDA spoorde de SP de wethouder deze week tijdens de gemeenteraadsvergadering nogmaals aan. Memis: ,,Er is nog niemand gevonden. Dat verwondert ons zeer. Hoe actief is er gezocht? We roepen het college op om nu werkelijk zijn best te doen. Mensen zitten in de problemen. We willen resultaten zien. Anders blijft het bij mooie woorden.’’

Acute nood

De wethouder herhaalde dat ze tegen de privacyregels aanloopt en ontkende dat de gemeente helemaal niks heeft gedaan. In contacten met WIJEindhoven, zorgaanbieders, het ministerie en kinderopvangorganisaties is steeds aandacht gevestigd op het probleem, vertelde ze. ,,We voelen heel erg mee en voelen ons verantwoordelijk om gedupeerden op de been te helpen.’’

Maar ze benadrukte dat vooral de Belastingdienst meer tempo moet maken met de compensatie en dat ook niet alle getroffenen in acute nood verkeren. Volgens haar zit 3 tot 5 procent van de gedupeerden in ernstige problemen.

Voor het eind van het jaar krijgt de gemeenteraad een overzicht van de vorderingen, beloofde ze.