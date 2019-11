Eindhoven in Beeld verbindt mensen met de stad

EINDHOVEN - Eindhoven in Beeld heeft een naam hoog te houden als het gaat om historische foto’s. Sinds kort zijn er ook films te zien.

Op de site eindhoveninbeeld.com zorgen de opnames steeds voor discussie over hoe het vroeger in Eindhoven was. Daar gaat het de tientallen vrijwilligers ook om, ze maken dat Eindhovenaren zich verbonden voelen met hun stad.

Maar de mannen en een enkele vrouw verzorgen ook tentoonstellingen met foto’s rondom een thema. Sinds enige tijd is er ook bewegend beeld. Op de website en, voorlopig twee keer per jaar, een filmvertoning in het Erfgoedhuis, waar de stichting de laatste jaren asiel heeft gekregen.

Oude films

Zondag 3 november is de première met vijf korte films. Portretten van Teun Abbenhuis, oud-rector van het Sint-Joriscollege en oud-directeur van de Stichting Kunstzinnige Vormgeving; van Simon van Schooten, geboren en getogen in wat nu de Genneper Hoeve heet en van Phocas Kroon, chroniqueur van Eindhoven. Tot slot twee reportages over lokale middenstanders: fourniturenwinkel Smitje en oldtimergarage Mascotte Zuid. Zelf gemaakte opnamen worden samen met oude foto’s of filmbeelden gemonteerd, vandaar de oproep aan Eindhovenaren om oude films uit te lenen.

Paul Veltman is blij dat hij de stress van deadlines voor commerciële filmopdrachten niet meer voelt. John Muermans hanteerde de camera voor Omroep Eindhoven en Frans Simons werkt vier dagen bij ASML. Vrijdag, ‘mijn snoepdag’, brengt hij het liefst door bij Eindhoven in Beeld. Frank Seegers en Wim Claasen maken het team compleet. Nieuwe ideeën zijn er ook al: verhalen van de chauffeur van Anton Philips, verteld door zijn zoon. En Peter Nagelkerke, die vertelt over de geschiedenis van Eindhovens design.