Eindhoven in Beeld verzamelt Parels van de stad, voor interactieve website met persoonlijke verhalen en foto’s

Eindhoven in Beeld (EIB) combineert persoonlijke verhalen met een van de duizenden foto's in het archief van de organisatie. Doel: het beter toegankelijk maken van de historie voor jongeren. Het is een van de vier projecten die de Stichting Cultuur Eindhoven subsidieert in het project Eindhovens Erfgoed. Daarbij brengt ze organisaties als EIB in contact met jonge designers als Studio Mats.

Volgens voorzitter Harrie van Helmond is de ‘collage’ van wederopbouwarchitectuur zo goed als klaar. ,,Het beeldmerk komt op putdeksels in de stad. Maar voordat die gelegd worden bij de herinrichting van de binnenstad - bij wederopbouwstraten als de Hermanus Boexstraat en de Demer - zijn we zo een paar jaar verder.”

En ook het werk voor de toegangspoort tot informatie over de stad is bijna klaar, aldus Jan Sengers van de Henri van Abbestichting. Het fysieke deel krijgt de vorm van de oudste kaart van Eindhoven. Dat is dan de toegang tot digitale informatie en ‘augmented reality’ over de middeleeuwen, de wederopbouw en de toekomst van de stad. Op termijn wordt de informatie verder aangevuld. Met de gemeente wordt nu de exacte locatie op de Markt bepaald. ,,Daar komt de portal in ieder geval de komende jaren te staan. Daarna zou je kunnen denken aan wisselende locaties in de wijken of juist een bijzondere plek in de stad, zoals bij het station.” Wel moeten de erfgoedorganisaties en de gemeente Eindhoven nog afspraken maken over het beheer en de kosten.