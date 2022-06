Eindhoven in Beeld zoekt jeugdgezelschappen voor expo Muzikaal Eindhoven

EINDHOVEN - 30 jaar Muziekgebouw en 15 jaar Eindhoven in Beeld leidt in september tot een expositie met de titel Muzikaal Eindhoven. Met teksten, foto's, filmpjes én geluidsopnames van uitvoeringen van koren, harmonieën en symfonieorkesten. Samensteller Wim Claasen zoekt voor die gelegenheid vooral jeugdgezelschappen die mee willen doen.

Die ontbreken namelijk momenteel nog onder de dertig gezelschappen die zich al aangemeld hebben. En bovendien blijkt ook dat alle Eindhovense seniorengezelschappen moeite hebben om kinderen en jongeren te vinden die voor nieuw bloed moeten zorgen in de vergrijzende rangen, zegt Claasen. De coördinator exposities van Eindhoven in Beeld weet dat ook omdat hij zingt bij koninklijk mannenkoor La Bonne Espérance.

Dubbeltentoonstelling

Aanleiding voor de expositie was de constatering van de muziekliefhebber dat Eindhoven in Beeld weinig materiaal heeft over muziekgezelschappen. Vervolgens kwam Claasen in gesprek met directeur Edo Righini van het Muziekgebouw. Die bood aan ruimte beschikbaar te stellen. En zo kwam het tot een soort dubbeltentoonstelling: zowel in het Erfgoedhuis op het NRE-terrein als op de eerste verdieping van het Muziekgebouw. De start valt nu samen met de viering van het dertigjarig jubileum van het Muziekgebouw.

Het gebouw Apollo's Lust, een muzieksociëteit in Eindhoven, aan de Vestdijk.

Tijdens de expo zijn ook de opnames te horen van veel Eindhovense muziekgezelschappen. Het jubileum wordt gevierd in het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 september. Dan start ook de tentoonstelling bij Eindhoven in Beeld. Het is bovendien een goed moment om het 15-jarig bestaan van EIB extra luister bij te zetten.

Jeugdgezelschappen met dirigent

,,We zoeken dus nog muziekgezelschappen, vooral met jeugdige muzikanten. Maar ze moeten wel een dirigent hebben: koren, ensembles, dat soort muziekgezelschappen. Maar geen popbands. We weten dat er een kidspopkoor is. Het zou mooi zijn als zij ook meedoen", aldus Claasen. ,,Het enige Eindhovense Jeugdkoor is per 1 januari gestopt. Verder weten we niet precies wie er allemaal actief zijn in Eindhoven. Vandaar deze oproep.”

Concert van een Eindhovens muziekgezelschap, eind negentiende eeuw in de tuin van muzieksociëteit Apollo's Lust aan de Vestdijk.

De tentoonstelling begint in 1841, als muzieksociëteit Apollo's Lust van start gaat. Later stond het sociëteitsgebouw aan de Vestdijk. Van der Meulen-Ansems trok het terrein na de oorlog bij de garage. Veel aandacht is er voor alle gezelschappen die actief waren of zijn in de stad. Niet alleen met de opnames van een concert, maar ook in foto's en teksten. ,,Een onderwerp is bijvoorbeeld ‘Aanwezig bij'. Want er waren vaak optredens bij jubilea en herdenkingen”, vertelt Claasen.

Muziekgezelschappen kunnen zich aanmelden via wim.claasen@gmail.com