Eindhoven in dialoog: blijven praten, daar gaat het om

Na de aanslagen van 9/11, achttien jaar geleden, vond burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam het nodig de verscherpte tegenstellingen in de stad tegen te gaan. ,,We moeten blijven praten”, was zijn motto. Daarmee was Rotterdam in Dialoog geboren. Later werd het initiatief in andere steden overgenomen. In 2008 ook in Eindhoven, door het Vredesburo, het Freedom Theatre community art project (on)breekbaar en Eindhoven in Dialoog. Elf jaar later is er een structuur opgezet met twaalf gesprekken in een jaar tijd. Negen keer bij mensen thuis, drie keer in een openbare ruimte, zoals bij een woonzorgcentrum van Vitalis of bij GGzE.