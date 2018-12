Eindhoven internationaler: ‘Leraren bijspijkeren over andere culturen’

Dat de bevolking van Eindhoven en omstreken in tamelijk hoog tempo internationaler wordt, is ook op scholen goed te merken. Leerkrachten zijn daar nog onvoldoende goed op voorbereid. ,,Professioneel moeten we hiermee aan de slag", zegt Astrid Venes, directeur Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE).

Brainport krijgt miljoenen om de regio aantrekkelijker te maken voor het internationale bedrijfsleven en kenniswerkers. In totaal gaat het om 130 miljoen euro. Om het onderwijs op die grotere diversiteit aan te passen, is een bedrag van 14,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat bedrag moet nog precies worden verdeeld. Fontys is daar bij betrokken. Er komt onder andere een aanbod voor studenten en leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs. FHKE-docente Ellen Rohaan vult aan: ,,Op basisscholen zie je de populatie veranderen. Dat betekent dat leraren zich daarvan bewust moeten zijn. Je moet kennis hebben van culturen.”