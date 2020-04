Eindhoven is Breda voorbij met aantal coronapatiënten in ziekenhuis, Tilburg dagenlang stabiel

Het aantal mensen dat in het ziekenhuis is beland met corona, is in de gemeente Eindhoven (140) inmiddels hoger dan in Breda (138). Waar Breda afgelopen week stabiel bleef met in totaal nog geen tien nieuwe opnamen, kwamen er uit Eindhoven 46 nieuwe patiënten met corona in het ziekenhuis terecht.