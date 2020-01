Eindhoven is vooral onder de grond een historische stad.

PSV moet vrezen voor eindsprint Fenerbahçe in strijd om Rodríguez

6:35 PSV en Fenerbahçe waren de afgelopen dagen in een ware strijd verwikkeld om linksback Ricardo Rodríguez van AC Milan. De 27-jarige verdediger mag weg uit Italië en had over belangstelling niet te klagen. PSV probeerde hem wekenlang los te weken bij de Rossoneri en waande zich lange tijd kansrijk, omdat de club vanuit de entourage van de speler signalen had gekregen dat hij graag naar Eindhoven wilde komen. Het Turkse Fenerbahçe zette de afgelopen dagen alle zeilen bij om Rodriguez toch tot een andere keuze te bewegen.