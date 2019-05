Eindhoven kan weer investeren

Het Eindhovense gemeentebestuur gaat volgend jaar investeren in veiligheid, duurzaamheid, cultuur en onderwijshuisvesting. Daarnaast gaat het verouderde ICT-systemen op het stadhuis vervangen, zodat de dienstverlening aan de Eindhovenaren kan worden verbeterd.

Dat blijkt uit de zogenoemde kadernota, waarin de hoofdlijnen voor de gemeentebegroting voor 2020 worden geschetst. Die nota is dinsdagmiddag door het college van B en W aangeboden aan de gemeenteraad. Zoals deze krant dinsdag al wist te melden, laat het college de financiële teugels inderdaad wat vieren.

Voor komend jaar is er zo'n 16 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe investeringen. Deels gaat het daarbij om geld dat maar een keer kan worden uitgegeven, 11,8 miljoen, deels om geld dat voortaan ieder jaar - structureel - op de begroting terugkeert: 4,1 miljoen euro.

Op welke manier Eindhoven precies gaat investeren is nog niet helemaal duidelijk, dat zal de komende maanden verder worden uitgewerkt. Helder is wel dat er eenmalig geld nodig is om de begroting van het Muziekgebouw voor 2020 sluitend te maken. Helder is ook dat er geld nodig is om werk te maken van verduurzaming en vergroening van de stad.

Met een aantal middelbare scholen verder zijn recent afspraken gemaakt over nieuwbouwplannen, waar verspreid over vijftig jaar vele tientallen miljoenen euro’s naar toe gaan.

Daarnaast heeft burgemeester John Jorritsma (VVD) onlangs de noodklok geluid over het gebrek aan geld voor veiligheid, handhaving en toezicht. Jorritsma heeft daar enkele miljoenen extra voor nodig, zo betoogde hij, anders komt de veiligheid van stad in het geding. Aan die oproep wil het college van B en W nu tegemoet komen.

Dat het Eindhovense gemeentebestuur na een periode van strak de hand op de knip houden, al weer kan gaan investeren is opmerkelijk. Aanvankelijk dacht wethouder van financiën Marcel Oosterveer (VVD) dat dit pas in 2021 het geval zou zijn. ,,We staan er inderdaad sneller weer goed voor dan we een jaar geleden dachten. Ook hebben we onze reserves al weer op peil. Zuinig zijn loont, dat blijkt.”