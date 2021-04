Eindhoven keert vuilniszakken om op zoek naar afvaldumpers, rekening gaat naar de daders

PSV hoopt dat Mario Götze er nog zeker een seizoen aan vastplakt in Eindhoven

14 april De samenwerking met Mario Götze is PSV dit seizoen uitstekend bevallen. Zowel vanuit de technische staf als de leiding van PSV klinkt over hem niets dan lof. Trainers en bestuurders hopen dat hij ook komend seizoen bij PSV speelt. Is dat ook realistisch?